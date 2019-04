Neumünster

In Neumünster wird es am Montag und Dienstag in vielen Wohnungen und Häusern kalt werden. Der Grund: Die Stadtwerke müssen von 9.30 bis voraussichtlich 16 Uhr in mehreren Straßen die Versorgung mit Fernwärme unterbrechen.

Betroffen ist der Stadtteil Tungendorf

Am 15. April betrifft das in Tungendorf die Straßen Begonienweg, Narzissenweg, Mitteljörn, Dahlienweg, Tulpenweg, Wilhelminenstraße, Hürsland 46-102 sowie Am Kamp 2 und 5. Am 16. April ist nur die Wilhelminenstraße von der Unterbrechung betroffen.

"SWN bittet um Verständnis und arbeitet so zügig wie möglich, um die Beeinträchtigung für die Betroffenen so gering wie möglich zu halten", teilt das Unternehmen mit.

Diese Art von Unterbrechungen sind zuletzt häufiger passiert.