Neumünster

Den ganzen Tag lang war der Markt in Holstenhalle 5 überlaufen. An der Kasse war quasi durchgehend eine riesige Warteschlange. Auszubildende des Herstellers aus ganz Deutschland hatten den Markt bereits eine Woche lang in Neumünster vorbereitet.

Messe geht bis Sonntag

Aber auch über den Bereich mit den Grabbeltischen hinaus ist die Outdoor-Messe schon am ersten Tag gut besucht. Bis zum Sonntag präsentieren sich in allen Holstenhallen und im Freigelände die Hersteller von Angel- und Jagdzubehör, von diversen Sportarten, die Jagd-, Angel-, Naturschutz- und Hundezuchtverbände und das Naturfilmfestival Green Screen.

Geländefahrzeuge können ebenso getestet werden wie Kanus. Für Kinder gibt es viel auszuprobieren und zu spielen. Die Landespflanzenbörse lockt ebenso wie ein sehr umfangreiches Vortragsprogramm für die Jägerschaft.

Die Outdoor ist von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.