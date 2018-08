Neumünster

Auf Initiative ihrer Wirtschafts- und Informatiklehrerin Nina Ziervogel war es gelungen, Karoline Merz von der Schulinitiative „erlebe IT“ der Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien) als Referentin zu gewinnen.

Kooperation mit Bildungszentrum Schleswig

„Medienkompetenz mit all ihren Facetten wird an unserer Schule groß geschrieben“, sagte Martin Genz. Das fange beim flächendeckenden W-Lan an und höre bei der ständigen Weiterentwicklung neuer Bildungsgänge noch lange nicht auf, erläuterte der stellvertretende Schulleiter und verwies auf eine Kooperation mit dem Bildungszentrum Schleswig.

Welche Chancen bieten digitale Medien?

Ab dem nächsten Schuljahr sollen Schleswiger und Neumünsteraner Schüler gemeinsam in einem virtuellen Klassenzimmer unterrichtet werden. Welche Chancen digitale Medien gerade in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein böten, zeige sich allein an diesem Beispiel, sagte Genz.

Welche Risiken entstehen durch digitale Medien?

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Referentin Merz wies während des Workshops deshalb auch auf die Risiken von Datenübermittlungen hin. Auf ihre Frage, ob die Schüler ihre Daten uneingeschränkt weitergeben, kam die einhellige Antwort: „Warum nicht? Ich habe nichts zu verbergen.“ An dieser Stelle setzte Karoline Merz mit ihrem Planspiel an. „Was halten Sie von einer Schul-Smartwatch? Alle schulrelevanten Informationen könnten dort individuell von Ihnen verwaltet werden“, wandte sie sich an die Schüler. Die Begeisterung hielt so lang an, bis den jungen Leuten klar wurde, dass sie jederzeit überwacht werden können.

„Mit jedem vorschnellen Klick hinterlassen sie Spuren im Netz“, warnte Karoline Merz. „Digitale Medien bieten zweifelsohne viele Vorteile. Ich möchte Sie heute für die bewusste Preisgabe von Informationen sensibilisieren.“

Von Susanne Wittorf