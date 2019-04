Während andere Pferdemessen bundesweit allenfalls stagnieren, hat die Nordpferd in Neumünster am Wochenende noch einmal zugelegt. 30.000 Besucher kamen an den drei Tagen, ein neuer Rekord. Vor zwei Jahren wurden 28.500 Menschen an den Kassen gezählt, auch das war bereits ein Höchststand.