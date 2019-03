Neumünster

Schwerer Unfall am Donnerstagabend in Neumünster: Ein Geländewagen und der Kleinwagen eines Lieferdienstes sind aus noch ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich der Wasbeker Straße in Höhe des Log In zusammengestoßen.

Der Geländewagen schleuderte gegen einen Ampelmast, der Kleinwagen kam 50 Meter weiter vor dem Log-In-Gebäude zum Stehen.

Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Von RND/pat