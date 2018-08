Neumünster

„Die Sache an die Polizeistationen in den Stadtteilen herantragen“, lautet Strahls Lösung. Seit zehn Jahren hat es in Neumünster Tradition, dass im Herbst 14 Tage lang zwei Uniformierte und als Sicherheitsberater ausgebildete Seniorenbeiratsmitglieder gemeinsam auf Tour gingen. Gezielt werden Mitbürger ab 80 Jahren zu Hause besucht, um zum Beispiel vor dem leider immer wieder erfolgreichen „Enkeltrick“ zu warnen. „Die Kooperation ist wunderbar gelaufen. Dabei kamen wir auch an sozial vereinsamte Mitbürger heran, die sich total in die eigene Wohnung zurückgezogen hatten“, sagte Romi Wietzke, Leiterin des Seniorenbüros.

Zuständige Beamte sind in Pernsion gegangen

Die besagten zwei Beamten, die zum sogenannten Verkehrskasper-Team gehörten und in den Herbstferien Zeit für die Seniorenbesuche hatten, sind in Pension gegangen. „Dafür habe ich drei Tarifangestellte bekommen, und die kann ich Ihnen nicht mitgeben. Die tragen keine Uniform, und Sie brauchen die Uniform sozusagen als Türöffner bei den Besuchen“, sagte Strahl.

Landesweit Sachschaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro

Laut Strahl entstand durch Kriminalität an Senioren im vergangenen Jahr landesweit ein Sachschaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro; ein Jahr zuvor waren es noch 780000 Euro gewesen. Allein 500000 Euro gingen auf das Konto von Enkeltrick-Betrugsfällen, bei denen ein angebliches Familienmitglied am Telefon um Unterstützung mit Geld bittet.