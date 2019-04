In der Fußball-Verbandsliga West konnte der TuS Nortorf dank eines Tores von Torhüter Tim-Jonas Jakubzik in der Nachspielzeit beim SV Rickling mit 2:1 gewinnen, während die SG Padenstedt beim Nachbarschaftsderby in Wasbek mit einem 1:0-Sieg die Oberhand behielt.