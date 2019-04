„Magische Momente – sinnliche Sünden“ heißt es am 15. Juni beim Ruderclub, wenn das Literaturcafe Einfeld zu den "Sommernachtsträumen" am Einfelder See einlädt. "Treten Sie ein in eine Welt voller Sinnlichkeit, und lassen Sie sich verzaubern von Liedern, Swing und Chansons der 20er- bis 40er-Jahre"