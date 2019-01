Neumünster

Das stadteigene Versorgungsunternehmen kommt seit Längerem nicht zur Ruhe. Millionen-Verluste in den Jahren 2017 und 2018 personelle Konsequenzen nach sich gezogen. Bernd Michaelis hatte, wie berichtet, am 2. Januar als Hauptgeschäftsführer das Ruder der in Schieflage geratenen Stadtwerke Neumünster (SWN) übernommen. Wie der 67-Jährige, der das Unternehmen bis 2011 zehn Jahre lang geleitet hatte, als Vorgesetzter mit den Geschäftsführern Tino Schmelzle und Thomas Junker zusammenarbeiten würde, lautete die spannende Frage.

Tino Schmelzle bleibt kaufmännischer Geschäftsführer der SWN-Gesellschaften

Diplom-Ökonom Tino Schmelzle bleibt kaufmännischer Geschäftsführer der SWN-Gesellschaften, teilte das Unternehmen mit. Die Neuausrichtung des SWN-Konzerns stehe an oberster Stelle, so der Aufsichtsrat in einer Mitteilung. Davon sei auch die Führungsspitze nicht ausgenommen. In einer der "nächsten Sitzungen" werde der Aufsichtsrat die zukünftige Führungsstruktur für die SWN festlegen.

Thomas Junker beklagt fehlende Vertraulichkeit

Als Ziele mit höchster Priorität gibt der Aufsichtsrat höhere Effizienz und eine nachhaltige Stärkung der Ertragskraft aus. Diese sollen zukünftig ohne Thomas Junker erreicht werden. In einer persönlichen Erklärung, die unsere Zeitung von Junker erhalten hat, beklagt der gefeuerte technische Geschäftsführer fehlende "notwendige Vertraulichkeit", um das Unternehmen auf einen erfolgversprechenden Kurs zu bringen. Mit seinem Kollegen Tino Schmelzle sei es gelungen, die Ursachen der Misere aufzudecken. Fortschritte bei der Bewältigung der Probleme hätten unabhängig voneinander "unsere Banken" bestätigt.

"Ich bedauere sehr, dass der Aufsichtsrat mir nun verwehren möchte, den Weg von SWN weiter von führender Stelle aus zu begleiten und erwarte gespannt die Erklärung", schreibt Junker in seiner Erklärung: "Wenn die Stadtwerke den eingeschlagenen Pfad konsequent fortsetzen, ist mir um die Zukunft von SWN nicht bange. Auf diesem Weg wünsche ich allen Beteiligten alles Gute."

