Neumünster

Tödlicher Unfall auf der Autobahn: Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der A 7 bei Neumünster gestorben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Neumünster-Nord und der Raststätte Aalbek.

Die 66-Jährige aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde soll nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei ein Stauende übersehen haben. Sie fuhr auf einen Sattelzug auf. "Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät", sagte der Sprecher.

Stau auf der A 7

In Richtung Hamburg muss der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. In der Folge staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. Nach Einschätzungen der Autobahnpolizei dauern die Aufräumarbeiten noch bis etwa 17 Uhr an.

In einer ersten Mitteilung der Polizei hieß es, dass ein Autofahrer bei dem Unfall ums Leben kam. Die Polizei korrigierte sich in einer zweiten Meldung.

Von jad/RND