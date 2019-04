An Karfreitag findet in Neumünster ein besonderes Kirchenkonzert statt. Musikalisch, theologisch und musikwissenschaftlich von langer Hand vorbereitet, wird um 20 Uhr in der Vicelinkirche der Kantatenzyklus „Membra Jesu nostri“ von Dieterich Buxtehude aufgeführt. Es gibt eine besondere Beleuchtung.