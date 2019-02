Neumünster

Bis Ende Mai präsentiert der Moderator Stefan Mross 55 Konzerte in ganz Deutschland, und am Sonntag, 28. April, kommt er um 18 Uhr in nach Neumünster.

Der Veranstalter verspricht „eine echte Party, vollgepackt mit Schlager- und Volksmusik sowie Top-Unterhaltung“ für Alt und Jung. Seit 2005 moderiert Stefan Mross „Immer wieder sonntags“ live in der ARD und hat dort viele Fans.

Hier lernte er seine neue Partnerin kennen

Die Sendung wurde für ihn und Anna-Carina Woitschack auch privat zum Glücksfall, denn dort lernte der Moderator seine heutige Partnerin kennen. Die Sängerin war einst erfolgreich bei „ Deutschland sucht den Superstar“ und tritt in der Show gemeinsam mit Mross und als Solokünstlerin auf.

Singen wird auch Bata Illic, der seit den 1970er-Jahren populär ist. In der ZDF-Hitparade war er 62 Mal zu Gast – mit Hits wie „Michaela“, „Ich möcht' der Knopf an deiner Bluse sein“ oder „Dich erkenn ich mit verbundenen Augen“. Das Südtiroler Duo Die Ladiner ist allen Volksmusik-Fans ein Begriff: Mit dem Titel „Beuge Dich vor grauem Haar“ gewannen sie den Grand Prix. Ein weiterer Höhepunkt der Show soll Publikumsliebling Maximilian Arland sein.

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen für 47,35 und 51,75 Euro.