Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schülerproteste für mehr Klimaschutz ausdrücklich begrüßt. Viele Erwachsene hätten noch nicht gemerkt, "dass es fünf vor Zwölf ist", wandte sich Steinmeier am Freitag in Neumünster an die Schüler einer "Fridays For Future"-Mahnwache vor dem Rathaus.