Um einem Steinwurf-Verdacht nachzugehen, hat die Polizei am Mittwochvormittag die A7 zwischen Neumünster-Mitte und -Nord in beide Richtungen jeweils kurz gesperrt. Die Ermittler suchten die Brücke Prehnsfelder Weg nach Spuren ab. Am Abend zuvor hatte ein Gegenstand ein Fahrzeug beschädigt.