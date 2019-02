Neumünster

„Ich bin überwältigt von der Auswahl“, schwärmte Andrea Lüthje. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lotta schlenderte die Segebergerin gestern über die Stoffköste und konnte nicht genug bekommen von der Vielfalt an Dessins und Stoffqualitäten. „Wir werden sicherlich bis zum Ende des Marktes um 17 Uhr bleiben“, sagte Andrea Lüthje. Die riesige Auswahl bietet jede Menge Inspiration“, meinte sie.

Stofköste wie ein Fachgeschäft unter freiem Himmel

Susanne Vijohl ist „Wiederholungstäterin“. Seit es die Stoffköste gibt, hat sie noch keine Auflage verpasst. „Dieser Markt zieht mich magisch an“, sagte die Hobbyschneiderin

Seit Bestehen der Stoffköste kommen Menschen aus ganz Norddeutschland nach Neumünster. Roswitha Baumann kommt regelmäßig mit dem Zug aus Husum angereist. „Neben der großen Stoffauswahl gefällt mir besonders, dass ich hier sämtliche Kurzwaren bekomme“, sagte die Nordfriesin. Außerdem träfe man auf fachkundige Stoffhändler, die einem mit Rat und Tat zur Seite stünden. „Man kann die Neumünsteraner Stoffköste getrost als gut sortiertes Fachgeschäft unter freiem Himmel bezeichnen“, urteilte Roswitha Baumann.

Von Stoffen infiziert

Zum Gelingen des bunten Rahmenprogramms trug die „Michael Weiß-Jazzband“ bei. Gut gelaunt mischten sich die Blechbläser unter die Besucher und unterhielten sie mit eigenen Texten zu Dixieland-Klängen. „Allein wegen der schönen Atmosphäre hat sich das Kommen gelohnt“, meinte Sabine Magens. Die Frau aus Dägeling südlich von Itzehoe begleitete ihre Freundin Helga Felser, die seit ihrer Pensionierung das Schneidern für sich entdeckt hat. „Vor drei Jahren habe ich angefangen. Seither komme ich von Stoffen nicht mehr los“, schmunzelte Helga Felser.

Lütjenstraße ist die Verbindung zwischen Klein- und Großflecken

Neumünster „Heute erleben wir die Lütjenstraße als das, was sie eigentlich ist: Eine Verbindung zwischen Klein- und Großflecken“, freute sich Svenja Schlüter vom „Teeland“ in Neumünsters Fußgängerstraße. Vom Pendelverkehr zwischen der Stoffköste und Geschäften auf dem Großflecken profitierte auch der Teeladen in der Lütjenstraße. Dicht gedrängt passierten die Besucher die kleine Straße.

Die Verantwortung des zentralen Standorts

Auch Matthias Neumann, Inhaber der Stadtapotheke am Großflecken, sprach von einem „regen Betrieb“. „Noch ist die Erkältungswelle nicht abgeebbt. Für einen Sonntag haben wir ziemlich viel zu tun“, sagte Neumann. Dass er seine Apotheke an einem verkaufsoffenen Sontag öffne, mache er jedoch nicht von der Jahreszeit abhängig. „Auch wenn inhabergeführte Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag nicht öffnen müssen, sollte man das einem zentralen Standort tun“, findet der Apotheker. „Es macht ja keinen Sinn, wenn nur jedes fünfte Geschäft in der Innenstadt an so einem Tag geöffnet hat.“

Besonderes Programm

Das meint auch Ingrid Först. Als Geschäftsführerin des Familienunternehmens Nortex setzt sie am verkaufsoffenen Sonntag sie auf ein abwechslungsreiches Programm. Gestern bot Nortex ein traditionelles Sonntagsmenü und jede Menge Unterhaltung von Tanzgruppen der Karnevalsgesellschaft Nyge-Münster an.

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster