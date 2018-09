„Die Patienten“ aus Neumünster haben zugesagt; „Ganz in Ordnung“ kommt, ebenso „Cashiva“ mit Indian-Ocean-Flair, und Nick March reist aus Hameln an: Alle Spielstätten für „BaDaBoom“, das große Straßenmusikfestival zum Auftakt des Kunstfleckens in Neumünster am 8. September ab 11 Uhr sind ausgebucht.