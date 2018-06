Neumünster

Mit 280.000 Euro inklusive Vermietungen der Stadthalle lagen die Einnahmen um 50.000 Euro höher als in den vergangenen Jahren: "Das bedeutet angesichts des Etats, den Frau Höhn für Buchungen von Gastspielen zur Verfügung steht, eine Deckung von 77 Prozent", konstatierte Stadtrat Carsten Hillgruber zufrieden. Bei den Besucherzahlen gab es mit 18600 eine Steigerung um 370.

Shakespeare gleich mehrfach im Programm

Angesichts der aktuellen politischen Situation, die von Europa einen engeren Schulterschluss verlangt, muss Sünne Höhn vom Kulturbüro eine Eingebung gehabt haben, als sie bei dem Spielplan der kommenden Saison für eine sozusagen theatralische Europareise entschied. "Europa verteidigen" heißt das Stück aus der Feder von Konstantin Küspert, der in seinen Theatertexten gegenwärtige politische und gesellschaftliche Entwicklungen reflektiert. Shakespeare steht gleich mehrfach auf dem Programm: zum Beispiel "König Richard III." mit Max Tidof.

"Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" führt das Ensemble des Altonaer Theaters auf: In dem Roman-Bestseller beschreibt Joachim Meyerhoff, Schauspieler an der Wiener Burg und dem Hamburger Schauspielhaus, seine Kindheit auf dem Gelände einer Schleswiger Jugendpsychiatrie, deren Leiter sein Vater war.

Zufrieden mit dem Kapitel Musiktheater

Zufrieden ist Sünne Höhn auch mit dem gelungenen Kapitel Musiktheater, dessen Bandbreite von der Mozart-Oper "Die Hochzeit des Figaro" über Paul Abrahams "Blume von Hawaii" bis zur Hommage an Udo Jürgens reicht.

Abos können bis zum 20. Juni gebucht werden; dann beginnt der freie Verkauf im Kulturbüro am Kleinflecken 26.

