In Neumünster hat am Sonnabend das Update eröffnet, das neue Innovations- und Kompetenzzentrum von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung. Viele Besucher ließen sich in die neue digitale Welt entführen, die im Haus der Sparkasse Südholstein an der Kieler Straße 1 entstanden ist.