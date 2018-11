Neumünster

Am Freitagmorgen ist es in Neumünster zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden. In der Schützenstraße kollidierten im Kreuzungsbereich zur Wittorfer Strasse ein Pkw und ein Transporter.

Offenbar rammte das Auto den Transporter seitlich, sodass dieser umkippte. Es wurden drei Personen verletzt. Die Rettungskräfte mussten die Windschutzscheibe des Transporters aufschneiden, um an die Verletzten zu kommen.

Von RND/sal