Schulter an Schulter aus voller Brust singen – dazu lädt der Norddeutsche Rundfunk in die Holstenhallen ein. Der Abend „NDR 1 Welle Nord: Schleswig-Holstein singt mit Horst und Mandy“ beginnt am Freitag, 8. Februar, um 19.30 Uhr. Der NDR wird live im Fernsehen und im Radio berichten.