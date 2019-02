Die Bäume wachsen auch bei der VR-Bank Neumünster nicht mehr in den Himmel. Das Jahr 2018 lief zwar grundsolide, und die Bank scheint nach wie vor sehr gut aufgestellt zu sein, aber das Zinsniveau und die Einbrüche an den Aktienmärkten haben die eine oder andere Bremsspur in der Bilanz hinterlassen.