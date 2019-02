Neumünster

Auf rund 100 Kilometern kann man eine Radtour auf den Spuren des Heiligen Vicelin machen. Die führt auf gut ausgebauten Wegen von Neumünster aus (Start ist natürlich an der Vicelinkirche) über Großharrie, Bordesholm, Kirchbarkau und Preetz, Löptin, Stolpe und Wankendorf, Bornhöved, Trappenkamp und Groß Kummerfeld zurück nach Neumünster.

Glockengeläut im Internet zu hören

Die Karte zum Weg ist gerade in der dritten Auflage erschienen und bietet viele Informationen. Auch die Internetseite www.vicelinweg.de wurde überarbeitet und mit einigen Neuigkeiten versehen. So kann man sich dort beispielsweise das Glockengeläut der Vicelinkirche anhören oder ein Panoramafoto des Einfelder Sees betrachten.

Jeder Vierte lädt den Plan herunter

Die Seite wird gut angenommen. Innerhalb eines Jahres haben mehr als 1000 Besucher sie im Netz aufgerufen, besonders häufig in der warmen Jahreszeit, also bei Fahrradwetter. „Davon hat jeder vierte den Übersichtsplan heruntergeladen. Daran erkennen wir ein ernsthaftes Interesse an dem Weg“, sagte Arne Lewandowski, der Tourismusbeauftragte der Stadt. Mit der Seite hat sich die Stadt um den Deutschen Fahrradpreis in der Kategorie Service beworben.

Die Karte gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neumünster, im Kiek In und in den meisten Kirchen entlang des Weges. www.vicelinweg.de.

