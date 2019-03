Zug bremste: Mann saß an Bahnsteigkante

Neumünster Bahnhof Neumünster - Zug bremste: Mann saß an Bahnsteigkante Weil ein Mann auf der Bahnsteigkante in Neumünster saß, musste ein IC aus Dänemark eine Schnellbremsung einleiten. Der alkoholisierte Mann hatte Glück. Der Zug kam fünf Meter von ihm entfernt zum Stehen. Für die Bundespolizei gab es noch weitere Einsätze am Bahnhof Neumünster.

Die Bundespolizei hatte am Bahnhof in Neumünster am Wochenende einiges zu tun. Quelle: Ulf Dahl