Beim Brand eines Autos auf der Autobahn 7 in Höhe Loop (zwischen Bordesholm und Neumünster-Nord) entstand am Sonnabend gegen 7.30 Uhr ein Schaden von rund 35.000 Euro. Ein Taxifahrer (37) hatte über den Notruf mitgeteilt, dass sich am Unterboden seines Hyundai Flammen gebildet hätten.