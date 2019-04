Als ein Lokführer der Nordbahn in Neumünster auf Höhe der Altonaer Straße am Freitag drei Kinder an den Gleisen spielen sah, stoppte er seinen Zug sofort und ließ die Strecke zwischen Bad Oldesloe und Neumünster sperren. Bundespolizisten eilten an die Strecke und trafen auf drei Jungs.