Wattenbek

Der Brand eines Sicherungskastens in einem Einfamilienhaus in der Straße Lüttenkamp in Wattenbek endete glimpflich: Die 84-jährige Bewohnerin bemerkte nach 5 Uhr starke Rauchentwicklung aus dem Sicherungskasten und konnte erste Flammen selbst löschen. Die alte Dame wurde noch vor Ort untersucht, Hinweise auf eine Rauchgasvergiftung ergaben sich nicht.

Das Haus ist zurzeit unbewohnbar, da der Strom komplett abgestellt wurde. Die 84-Jährige kam bei Verwandten unter. Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein Kurzschluss.

Von KN-online