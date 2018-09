Neumünster

Man kann nicht nur mit Bierkästen den Regenwald retten, sondern auch Wein für den guten Zweck trinken. Noch bis Sonnabend ist der Ladie’s Circle Neumünster auf der Weinköste vertreten. Rot und Rosé als Cuveé, Prosecco und Gin Tonic gibt es an dem Stand. „Der Wein ist von uns selbst ausgesucht“, erzählt Julia Krieger. Die Weine sind alle Bio, ein Alleinstellungsmerkmal auf der Weinköste. Die Erlöse gehen in diesem Jahr an die Schulbüchereien der Grundschulen in Neumünster. Das kommt bei den Besuchern gut an: „Mir ist wichtig, dass das Geld an einen guten Zweck geht“, erzählt Sybille Pickardt aus Neumünster und bestellt sich ein Glas Rosé.

Nicht nur Wein und Käse sind vertreten

„Auf Weinfesten wird auch Bier getrunken“, findet Sven Reents. Er ist Mitinhaber von der Neumünsteraner Brauerei Schwalebräu und auf der Köste mit drei Buden vertreten. Neben einem Cocktailstand und einem ungarischen Essensstand betreibt Reents einen Bierausschank. Aber auch hier gibt es Wein: vier Biere und sechs afrikanische Weinsorten werden angeboten.

Auf drei Bühnen gibt es an allen Abenden musikalische Unterhaltung. Randy unplugged unterhält am Freitag mit Blues, Frank Plagge bietet Blues, Rock und Pop. Keuflich und B. Stächlich haben ein Best-Of der letzten 80 Jahre im Programm. Am Sonnabend unterhalten Boogie Killers und Konrad Ewald. Ebenfalls Sonnabend treten Before the Amplifiers auf, die nur mit akustischen Instrumenten rockige Klänge auf die Bühne bringen.

Sonderfahrpläne zur Weinköste

Die SWN bieten zur Weinköste ein Kösten-Tagesticket für drei Euro an, das bis Betriebsschluss gilt. Die Spätbuslinien 621, 622, 623 und 624 fahren im 50-Minuten-Takt. Dieses Sonderticket ist heute und am morgigen Sonnabend ganztägig direkt beim Busfahrer erhältlich.