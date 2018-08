Neumünster

Die Winzer sollen absolut im Vordergrund stehen im illuminierten Park, dessen Aussteller täglich von 16 bis 24 Uhr auf Besucher eingestellt sind. Edle Tropfen verkosten können Weinfreunde aus den Anbaugebieten Pfalz, Mosel, von Hängen am Rhein und der unteren Nahe. Kulinarisch ist zum Meierhof Möllgaard mit Edeka Meyer ein zweiter Käse-Anbieter dazu gekommen. Argentinische Steaks, Burger sowie süße und herzhafte Kleinigkeiten runden die Speisekarte ab.

Musik an drei Orten

Die Musiker positionieren sich an drei Spielorten: Hinter der Stadthalle, Richtung Karstadt und an der Kleinfleckenseite sind am Donnerstag die Band "Merlot" aus Kiel mit eigenen Kompositionen, "Mr. Herby" mit Hits aus fünf Jahrzehnten und der musikalische Weltenbummler Nis Jesse mit einem Repertoire von Kiel bis Kuba zu hören. Am Freitag locken unter anderem die Blues-Spezialisten von "Randy Unplugged" und "Keuflich & B. Stechlich" mit Hits aus den 80ern. Die "Boogie Killers" haben am Sonnabend ihren großen Auftritt, Rockiges steuert "Before the Amplifiers" bei. Und als Walking Act drehen die Jazzer der "Michael Weiß Band" ihre Runden durchs Geschehen.

Abends gibts zwei Feuershows

Feuerspektakel darf jeweils um 20 und 22 Uhr bewundert werden. "Änderungen vorbehalten, man weiß ja nie", sagt Keller, dessen Team gerade einen personellen Engpass verkraften muss, aber die Chose wie immer wuppen will. Die Eröffnung der Köste am Donnerstag um 16 Uhr übernimmt Stadtpräsidentin Katharina Schättiger mit Unterstützung des Mädchen Musikzuges. "Donnerstag deshalb, damit die Nordbau-Besucher möglichst viel von der Weinköste haben."