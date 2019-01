Zum zweiten Mal in gut fünf Jahren hat es an der SVG-Tankstelle an der Kieler Straße in Neumünster eine böse Verwechslung gegeben: Im unterirdischen Tank für Super-Benzin lagert Diesel-Sprit, den diverse Kunden in ihre Fahrzeuge getankt haben. Die Tankstelle bittet betroffene Kunden, sich zu melden.