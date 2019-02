Neumünster

Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Ersthelfer holten sie aus dem Auto und versorgten sie auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn, bevor der Rettungsdienst sie übernahm und ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) brachte. Der Fahrer des zweiten Pkw kam mit leichteren Verletzungen davon, kam aber ebenfalls ins FEK. Beide Pkw haben einen Totalschaden.

Die Polizei sperrte die B 205

Am Einsatzort waren die Polizei, ein Notarzt, zwei Rettungswagen und das Hilfeleistungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr Neumünster. Die Beamten streuten Benzin und Öl ab, klemmten die Batterien beider Fahrzeuge ab und sicherten den Unfallort. Die Polizei sperrte die B205 und leitete den Verkehr in Rickling und in Gadeland ab.