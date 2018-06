Kiel

In Wilhelmshaven soll das in Warnemünde beheimatete Kriegsschiff in den kommenden Tagen jetzt gedockt werden. Dabei wollen Spezialisten des Marinearsenals die beiden Propeller untersuchen und austauschen. Die Korvette ist mit zwei Verstellpropellern ausgestattet, deren Flügel drehbar sind. In der Ostsee steht für diese Arbeit kein Dock zur Verfügung.

Seltsame Geräusche nach Grundberührung

Die Korvette war Ende Mai in der Ostsee Teil eines Nato-Einsatzverbandes im Baltikum - während des Einsatzes kam es zur Grundberührung. Dabei wurden die Propeller des Schiffes beschädigt und machen seitdem betriebsfremde Geräusche, wie ein Sprecher der Marine auf Anfrage mitteilte. Bei der Dockung werden auch beide Wellen und Unterwasserschiff geprüft.

Bislang gab es in Warnemünde lediglich eine Untersuchung durch Taucher. Eine Reparatur ist an der Ostseeküste aber nicht möglich, da es hier keine Docks der Bundeswehr mehr gibt. Deshalb hatte die "Erfurt" am Sonntagabend Warnemünde verlassen und war zuerst zum Munitionsdepot Jägersberg bei Laboe gefahren. Dort gab die Besatzung die gesamte Munition von Bord.

Korvette wurde abgemeldet

Wann das Schiff wieder einsatzbereit sein wird, steht noch nicht fest. Bei der Nato wurde die Korvette vorerst abgemeldet. Derzeit befindet sich mit dem Minenjäger "Bad Bevensen" (Ostsee) und der Fregatte "Bayern" (Mittelmeer) nur noch zwei deutsche Marineeinheiten im Nato-Einsatz.