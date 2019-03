Kiel

Als die rund 500 britischen Urlauber am 23. März 2019 in Dover an Bord der "Boudicca" gingen, wussten sie nur zwei Dinge für den bevorstehenden Urlaub an Bord: Ihre Kabinennummer und das Rückkehrdatum am 31. März 2019 in Dover.

Was sich in den acht Tagen dazwischen und an Bord der "Boudicca" abspielen würde, war geheim und ausdrücklich auch nicht in den Reiseunterlagen vermerkt. Die "Boudicca" startete nämlich zu einer "Mystery Cruise". Dem letzten Schrei bei britischen Seereise-Touristen.

Mystery Cruise: Reisen ohne offizielle Route

2018 hat die Reederei Fred Olsen das Experiment "Mystery Cruise" gewagt. Es wurden nur Abfahrts- und Rückkehrhafen festgelegt. Alles andere erfuhren Passagiere immer erst am Morgen des jeweiligen Tages.

Der Erfolg des neuen Konzepts war so groß, dass die Reederei sofort weitere "Geheimnisvolle Reisen" für 2019 und 2020 in Planung nahm.

74 weitere Kanalpassagen von Kreuzfahrern

Bei der "Mystery Cruise" bestimmt nur der Kapitän wo es hingeht. Passagiere dürfen zwar Wünsche äußern, doch der Mann mit den vier goldenen Streifen an der Uniform entscheidet, wo es hingeht.

So war es auch bei der "Boudicca" am 23. März 2019. Von Dover aus ging es zuerst über die Nordsee nach Oslo. Danach folgten die Häfen Göteborg und Kopenhagen. Nach Kopenhagen wählte der Kapitän am Donnerstag den Nord-Ostsee-Kanal von Kiel nach Brunsbüttel.

Durch die Entscheidung für den Kanal eröffnete die "Boudicca" hier die Saison der Kreuzfahrer. Eigentlich sollte die "Aidacara" die Saison am 7. April 2019 eröffnen.

Bis Dezember sind 74 Schiffspassagen angemeldet. Ob es dabei bleibt, hängt natürlich auch von den Mystery-Kreuzfahrten ab.

