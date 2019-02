Brunsbüttel/Kiel

Inzwischen stauen sich in Kiel mehrere Schiffe, darunter auch zwei Gefahrguttanker, im Kanal. Das digitale System war am Mittag mit einer Softwarestörung ausgefallen. Ein Umschalten auf eine analoge Verkehrslenkung scheiterte aus Mangel an den dafür geschulten Nautikern.

Derzeit werden als Notmaßnahme die noch im Kanal befindlichen Schiffe nach Kiel geleitet. In Brunsbüttel liegen auch auf der Elbe vor Brunsbüttel sowie in Kiel am Leuchtturm mehrere Schiffe vor Anker.

Bis wann die Softwarestörung behoben ist, steht nach KN-Informationen nicht fest, da es sich um einen Ausfall des kompletten Systems für den Kanal handelt. Aus Sicherheitsgründen wurden auch die Signallichter in den Kanalweichen auf dreifaches Rot gestellt. Das Signal steht für Vollsperrung.