Kiel

Wie die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel auf Anfrage bestätigt, war die Havarie nahe der Weiche Breiholz am Sonnabendmorgen passiert. Im Maschinenraum war eine Kraftstoffleitung geplatzt und es war durch den verdampfenden Kraftstoff zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Daraufhin hatte das automatische Feuerlöschsystem im Maschinenraum der " Northsea Alpha" ausgelöst und die Antriebsmotor sofort automatisch abgestellt. In der Folge lief der Tanker an der Südböschung zwischen den Ausweichstellen Oldenbüttel und Breiholz auf Grund.

Schiffs-TÜV muss Maschine abnehmen

Erst nach einer Notreparatur in Breiholz konnte die " Northsea Alpha" die Fahrt nach Kiel forsetzen. Im Nordhafen am Voithkai in Kiel werden jetzt Reparaturarbeiten ausgeführt, damit die japanische Klassifikationsgesellschaft (Schiffs-TÜV) den sicheren Betrieb der Maschinenanlage zertifizieren kann. Außerdem muss ein Taucher den Rumpf des Doppelhüllentankers auf Schäden hin überprüfen.

Das 110 Meter lange Tankschiff ist ohne Ladung auf den Weg nach Dänemark. Wann die Weiterfahrt erlaubt wird, steht derzeit noch nicht fest. Die 2010 in China gebaute „ Northsea Alpha“ fährt unter der Flagge Maltas für eine Reederei aus Dubai.