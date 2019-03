Schwentinetal

Ein Objekt sei vermutlich auf das Dach eines Autos gefallen, ein anderes Fahrzeug habe einem fallenden Gegenstand ausweichen können. Polizeibeamte erwischten zwei Jugendliche. Die 14-Jährigen stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Jungen seien ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Jugendliche bekamen Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Einen Zusammenhang mit mehreren ähnlichen Vorfällen in Schleswig-Holstein in jüngster Zeit sieht die Polizei nicht: "Wir stufen das eher ein in die Kategorie 'Dumme Jungenstreiche'".

Am 10. Februar sollen Unbekannte bei Fuhlenhagen im Kreis Herzogtum Lauenburg Gegenstände von einer Brücke auf die A24 geworfen haben. Am 17. Februar warfen Unbekannte bei der Autobahnzufahrt Kiel-Mitte vermutlich von einer Brücke einen Gegenstand auf ein vorbeifahrendes Auto auf die A 215 - verletzt wurde niemand, aber das Fahrzeug beschädigt. In der Nacht zum 13. Februar beschädigte auf dem Kieler Ostring ein offenbar von einer Brücke geworfener Gegenstand die Windschutzscheibe eines Autos. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch diesen Fall wertet die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord. Ein Zeuge will zum Tatzeitpunkt eine Gruppe auf der Brücke gesehen haben.

Anfang Februar verurteilte das Landgericht Flensburg zwei 19-Jährige wegen Steinwürfen auf Autos auf der A7 und der Bundesstraße 200 unter anderem wegen versuchten Mordes zu Jugendstrafen von sechs Jahren.

Von dpa