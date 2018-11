Lensahn

Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 21-jähriger Ostholsteiner mit einem VW-Transporter aus Richtung Schönwalde auf der Eutiner Straße in Lensahn. An der Ampelanlage Ecke Lübecker Straße bog der Mann nach links in Richtung Oldenburg ab. Aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache erfasste er im Einmündungsbereich den 17-Jährigen. Laut Polizei überquerte der junge Mann die Lübecker Straße etwas abseits des eigentlichen Fußgängerübergangs.

Fahrlässige Körperverletzung?

Der 17-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Autofahrer aber auch wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen die Verhaltensvorschriften eines Fußgängers.

RND