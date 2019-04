Bei einem Großfeuer in der Nacht zum Montag brannten in Burg auf Fehmarn gleich zwei Gewerbebetrieb komplett ab. In den zusammenhängenden Hallen war im vorderen Bereich eine Schinkenkate und im hinteren Teil eine Zimmerei zu Hause. Das Feuer zerstörte die Hallen bis auf die Grundmauern. Die Ursache war zunächst unklar.