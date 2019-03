Lensahn

Ein Autofahrer hat sich auf der Autobahn 1 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Erst nach 15 Kilometern konnte die Irrfahrt gestoppt werden. Gegen 22 Uhr war der Polizeileitstelle ein unbeleuchteter Pkw in Höhe Lensahn Richtung Fehmarn gemeldet worden. Eine Streifenwagenbesatzung fand das Fahrzeug auf dem Standstreifen stehend. „Der Fahrer saß noch in seinem Auto“, teilte Polizeisprecherin Bettina Ebeling mit. „Nachdem er vehement die Echtheit der Polizei und des Streifenwagens anzweifelte, setzte er seine Fahrt plötzlich in Richtung Fehmarn fort.“

Flucht mit geöffneter Fahrertür

Mehrere Anhalteversuche der Polizisten scheiterten. Der Lübecker reagierte auf keinerlei Signale. Erst mit Hilfe eines anderen Verkehrsteilnehmers, der das Geschehen beobachtete, gelang es zunächst, den Nissan-Fahrer in Höhe des Parkplatzes Damlos zum Stoppen zu bewegen. „Während die Polizisten an den Pkw herantraten, gab der Nissan-Fahrer bei geöffneter Fahrertür erneut Gas und fuhr fluchtartig in Richtung Fehmarn davon“, sagte Ebeling. Bei diesem Fahrmanöver kollidierte er zudem mit dem VW des helfenden Ostholsteiners.

Arztbesuch statt Weiterfahrt

Dank weiterer Streifenwagen konnte der Mann in Höhe Heiligenhafen erneut gestoppt und die Fahrt endgültig beendet werden. Der 76-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in ärztliche Obhut übergeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Missachtens von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten ermittelt.

Sebastian Rosenkötter/RND