Lübeck

Anhand der Papiere konnte die Polizei die rechtmäßige Besitzerin schnell ermitteln. Die 84 Jahre alte Frau erschien am Dienstagmittag auf dem Revier und nahm ihre Börse überglücklich in Empfang. So groß sei ihre Freude gewesen, dass sie den der 78-Jährigen zustehenden Finderlohn kurzerhand vervierfacht habe, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Gesetz hätten ihr rund 46 Euro zugestanden.

Von lno