Schönwalde

Kein deutsches Skigebiet liegt nördlicher. Der Bungsberg ist zwar nur 168 Meter hoch, hat aber dennoch Kultstatus. Er lockt seit Jahrzehnten Rodler, Snowboarder und Skifahrer an. Passend dazu gibt es seit 1971 einen Lift. Bis Januar 2016 galt: Im Winter wird die Anlage aufgebaut. Selbst eine heftige, monatelange Auseinandersetzung zwischen Grundstückseigentümer und dem Zweckverband Bungsberg konnte das Projekt nicht stoppen. Dennoch geschah in den vergangenen zwei Jahren, was viele Schneefans nicht für möglich gehalten hatten. Der Lift blieb in der Lagerhalle. Erst fehlten ein Betreiber und eine Tüv-Prüfung, dann war der Boden zu durchnässt.

Der dritte Winter ohne Lift rückt näher

Ob es die dritte Saison ohne Skilift wird, ist noch offen. Nach der Kommunalwahl im vergangenen Mai wurden viele Posten neu besetzt. Winfried Saak (parteilos) löste Hans-Alfred Plötner (CDU) als Bürgermeister ab und kümmert sich auch um das Aushängeschild Skilift. „Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die hat sich mit den entsprechenden Kosten eines- Auf- und Abbaus sowie weiteren Rahmenbedingungen beschäftigt“, erläutert er. Aktuell stünden Beratungen innerhalb der Fraktionen an, bevor es bei der Gemeindevertretersitzung am 12. Dezember eine Entscheidung über das weitere Vorgehen geben soll.

Doch auch bei einem positiven Votum ist die Saison keinesfalls gesichert. Die Prüfung durch den Tüv steht noch immer aus und die Suche nach einem Betreiber geht in die nächste Runde. Zuletzt hieß es im Dezember 2017, dass Uwe Reichert, Chef der Waldschänke auf dem Bungsberg, die Bedienung der Anlage übernimmt. Parallel wurde die Gründung eines Fördervereins angekündigt, um Beiträge für Versicherungen und Reparaturen zahlen zu können. Passiert ist seitdem kaum etwas. Zudem sagte Winfried Saak den LN: „Herr Reichert wird das nicht übernehmen. Wir von der Gemeinde haben bestimmte Schwierigkeiten.“ Details nannte der Bürgermeister nicht, wies jedoch auf Qualifikationen hin, die für den Betrieb des Lifts benötigt würden.

Tausende feierten 2003 auf dem Bungsberg. Dj Stephan Nanz legte damals auf. Quelle: HFR

Uwe Reichert indes bestätigt, dass sich in den vergangenen Monaten nur wenig getan habe. „Der Aufbau sollte Anfang November sein. Es war niemand da. Ursprünglich war abgesprochen, dass der Zweckverband Bungsberg auf uns zukommt und uns anspricht. Ich habe von niemandem etwas gehört“, sagt der Restaurant-Betreiber. Für ihn sei die Entwicklung eine Enttäuschung. „Da guckt ganz Schleswig-Holstein drauf“, betont er. In Richtung Gemeinde spricht er lediglich von Unpässlichkeiten und davon, dass er sich über einen neuen Betreiber freuen würde.

Niedrigere Anforderungen als am Watzmann

Einer, der genau weiß, was ein Liftbetreiber können muss, ist Sönke Klettner. Laut dem Dezernatsleiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr ist unter anderem eine Einweisung in die Bedienung des Lifts notwendig. Technische Fertigkeiten zur Bedienung seien ebenso mitzubringen wie die Fähigkeit, Defekte zu erkennen. „Wer die Anlage betreibt, der ist verantwortlich und wäre unser Ansprechpartner, wenn etwas passiert“, sagt Klettner. Jedoch seien die Anforderungen keinesfalls so hoch, wie die für einen Lift an Bergen wie dem Watzmann (Bayern). „Da gibt es spezielle Seilbahnbetriebsleiterprüfungen, diese legen meist Ingenieure ab“, erklärt Klettner. Zugleich wies er darauf hin, dass seiner Behörde bereits im vergangenen Jahr ein möglicher Betreiber genannt worden sei. „Den hätten wir zugelassen. Jedoch fehlte die anstehende Tüv-Prüfung. Es gab ein Angebot, über das die Gemeinde beraten wollte“, führt Klettner aus.

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen Liftbetrieb in diesem Winter ist, vermag kaum jemand zu sagen. Zweckverbandsvorsteher Benjamin Ridders (CDU) sagt: „Der Lift ist ein Aushängeschild. Mir persönlich ist es wichtig, dass er bleibt – aber nur, wenn es für alle in Ordnung ist.“ Saak hingegen schätzt die Chancen auf 50:50 ein, sagt aber auch: „Ohne Betreiber gibt es keinen Lift.“

Mit dem Sofa den Bungsberg runter: Dieses Bild entstand 2013. Skier unter dem Sofa machten den Spaß möglich. Quelle: Sebastian Rosenkötter

Sebastian Rosenkötter