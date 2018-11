Kiel

Nach der abgesagten Vorführung des Dokumentarfilms "Wildes Herz" in Bad Schwartau über die Punkband Feine Sahne Fischfilet hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerium bereits nach einem Ersatz-Kino gesucht. Nun hat sich Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien (CDU) zur Strafanzeige entschlossen, nachdem Veröffentlichungen im Internet einen möglichen direkten Zusammenhang der massiven Drohungen mit Personen aus rechtsextremistischen Kreisen im Schulumfeld und der AfD nahelegten, sagte Prien. „Das muss aufgeklärt werden“, sagte sie.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Eingang der Anzeige. „Wir haben aber auch von uns aus bereits am Mittwoch ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet“, sagte die Oberstaatsanwältin Ulla Hingst.

Das sagt die Band „Feine Sahne Fischfilet“

Am Freitag meldete sich auch die Band „Feine Sahne Fischfilet“ zu Wort. „Wenn die gleichen Leute, die durchdrehen und in jedem Flüchtling einen Terroristen sehen, abfeiern, dass Neonazis Bombendrohungen verschicken, dazu aufrufen Kinos hochzujagen [...] dann weiß man, wie sehr all diesen AFD-Fans doch aufrichtigst das „Wohl der Kinder“ am Herzen liegt und was für erbärmliche Lappen es sind“, schrieb die Gruppe in einem Facebook-Eintrag.

Wir haben immer noch uns! Was für Tage. Was für ein Abend. Innerhalb von wenigen Tagen zwei Bombendrohungen. Wenn die gleichen Leute, die durchdrehen und in jedem Flüchtling einen Terroristen sehen, abfeiern, dass Neonazis Bombendrohungen verschicken, dazu aufrufen Kinos hochzujagen und Kinder, Schüler und Lehrer abzuknallen, weil sie sich Wildes Herz, einen Film über uns anschauen wollen, dann weiß man, wie sehr all diesen AFD-Fans doch aufrichtigst das ''Wohl der Kinder" am Herzen liegt und was für erbärmliche Lappen es sind. Wir hätten es auch geil gefunden, einfach nur ein Konzert zu spielen und nicht schon wieder bei "Vip.de" in der Nachrichtenspalte aufzutauchen....Aber wat sollen wir rumheulen? Wat sollen wir uns mit solchen Leuten aufhalten und ins "Mimimi" verfallen.... Wir konzentrieren uns lieber auf die coolen Leute und sind dankbar, zusammen mit euch aus so viel Scheiße so viel Tolles zu reissen und abends schlussendlich auf der Bühne zu stehen und abzumallen. Chemnitz, es war ein ganz besonderer Abend. Wir haben immer noch uns! Video: Kay Øzdemir Gepostet von Feine Sahne Fischfilet am Freitag, 16. November 2018

Am Donnerstagabend war auch ein Konzert der Band in Chemnitz nach einer Bombendrohung zunächst abgebrochen und geräumt worden. Nachdem der Veranstaltungsort von der Polizei überprüft worden war, fand der Auftritt verspätet doch noch statt.

"Wildes Herz" sollte in Bad Schwartau gezeigt werden

Der Dokumentarfilm von Regisseur Charly Hübner sollte im Rahmen der Schulkinowoche Ende November auch in Bad Schwartau gezeigt werden. Nach massiven Drohungen gegen das Kino und Schulverantwortliche wurde die Vorstellung aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Das Ministerium organisiere derzeit eine Ersatzvorführung mit anschließender Diskussion mit Schülern, an der auch die Ministerin teilnehmen werde, teilte das Ministerium mit. „Es geht nicht darum, dass man den Film oder die Band „Feine Sahne Fischfilet“ lieben muss, sondern es geht um die Kunstfreiheit sowie die freie Diskussion in einer demokratischen Gesellschaft“, sagte Prien.

„Feine Sahne Fischfilet“ demnächst in Kiel

Die Band „Feine Sahne Fischfilet“ hat demnächst zwei Auftritte in Kiel. Sie gastiert am 29. und 30. November 2018 in der Halle 400.

Von KN/dpa