Feuer in Ameos-Klinik: Stationen evakuiert

Ostholstein Neustadt - Feuer in Ameos-Klinik: Stationen evakuiert Am Sonnabend ist es gegen 19 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand auf dem Klinikgelände von Ameos gekommen. Das Gebäude musste evakuiert werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Großalarm am Samstagabend auf dem Klinikgelände von Ameos in Neustadt. Im Keller kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Feuer. Die Stationen in Haus 1 mussten evakuiert werden. Quelle: Arne Jappe - Digitalfotografie Nyfeler