Grömitz

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach einem Raubüberfall auf eine Grömitzer Spielhalle dringend Zeugen. Am frühen Donnerstagmorgen (31. Januar) gegen 4 Uhr sollen zwei unbekannte Männer die Räumlichkeiten in der Fußgängerzone Kirchenstraße betreten haben. Laut Polizeisprecher Dierk Dürbrook waren sie maskiert und dunkel gekleidet. „Während der größere der beiden Täter an der Eingangstür stehen blieb und diese offen hielt, kam die zweite Person schnellen Schrittes auf die Aufsicht zu, die zu diesem Zeitpunkt wegen des sich nähernden Endes der Öffnungszeit mit Staubsaugen beschäftigt war“, beschreibt Dürbrook den Tatvorgang.

Täter hatten Beutel dabei

Die Person habe mehrfach das Wort „Geld“ geäußert und dabei mit einer Pistole herumgefuchtelt. Als die Spielhallenaufsicht daraufhin hinter den Tresen zur Kasse gegangen sei, habe sie von dem Täter einen Beutel zugeworfen bekommen und füllte ihn. Daraufhin seien die Männer mit der Beute geflüchtet. Die Ermittler der Kriminalpolizeistelle Neustadt halten es für nicht ausgeschlossen, dass jemand die mutmaßlichen Täter gesehen hat. Zeugenhinweise werden unter der Nummer 045 61/615 41 entgegengenommen.

So werden sie beschrieben

Die beiden männlichen Personen werden von der Aufsicht wie folgt beschrieben: Der eine Mann soll etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, dunkel gekleidet, maskiert, sehr schlank sowie mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein. Zudem habe er goldfarbene Sportschuhe getragen. Der andere Mann sei etwas größer, kräftiger und ebenfalls dunkel gekleidet sowie maskiert gewesen.

RND