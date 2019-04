Groß Meinsdorf

Ein Großfeuer vernichtete am Montagnachmittag eine Scheune in der Ortschaft Groß Meinsdorf in der Gemeinde Süsel. Der etwa 25 mal zehn Meter große Gebäudekomplex stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Laut Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

Die Rauchsäule konnten die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt sehen. Dicker schwarzer Qualm schoss in den Himmel über Groß Meinsdorf. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr brannte die Scheune bereits in voller Ausdehnung. „Es galt, das nur vier Meter entfernte Wohngebäude zu schützen“, sagt Einsatzleiter und Gemeindewehrführer Rolf Müller. Mit einer massiven Wasserwand gelang es den Einsatzkräften, das Feuer vom Gebäude fern zu halten.

In der Scheune lagerten landwirtschaftliche Geräte und Gerätschaften für die Pferdehaltung. Erschwerend kam hinzu, dass sich ein Heizöltank in der Scheune befand. Es gab mehrere kleine Detonationen im Inneren, wahrscheinlich ausgelöst durch Gasflaschen, die nach Angaben der Besitzer dort gelagert wurden.

Die Feuerwehrleute konnten an der Einsatzstelle nur unter Atemschutz arbeiten, da der Wind immer wieder den Rauch nach unten drückte und die Einsatzkräfte ohne Atemschutz massiv gefährdet hätte. Etwa 80 Feuerwehrleute waren nach Groß Meinsdorf geeilt, um das Feuer zu löschen. Auch eine Drehleiter aus Eutin war am Einsatz beteiligt. Weite Strecken an Schlauchleitungen mussten gelegt werden, da der Einsatzort sich direkt an der Eutiner Landstraße zwischen Eutin und Groß Meinsdorf befindet. Die Scheune brannte komplett aus, auch Teile vom Dach stürzten ein.

Die Straße wurde währen der Löschmaßnahmen komplett für den Verkehr gesperrt. Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Schadenhöhe ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Arne Jappe