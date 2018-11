Sierksdorf

Als am frühen Montagmorgen gegen 2.10 Uhr Einsatzleiter Stephan Willert von der Feuerwehr Sierksdorf am Einsatzort eintraf, schlugen meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Direkt gegenüber dem Gerätehaus der Feuerwehr Sierksdorf steht das Anwesen im Vollbrand. „Durch die enorme Brandausbreitung und die Hitze kommen wir nur schwer an den eigentlichen Brandherd“, erklärt Stephan Willert.

Immer wieder sind Explosionen zu hören. In dem Gebäude in der Prof.-Haas-Straße lagerten Gasflaschen. Immer wieder gab es Stichflammen. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte.

Zur Galerie Das Bananenmuseum in Sierksdorf ist Geschichte. Das Großfeuer in der Nacht zum Montag zerstörte den Großteil des Anwesens. Die Einsatzkräfte mussten sich immer wieder zurückziehen, da Gasflaschen explodierten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuer griff auch auf Werkstatt über

Von allen Seiten wird versucht, an das verwinkelte Grundstück zu kommen und den Brand zu löschen. Auch die Drehleiter aus Neustadt pumpt von oben mehrere 100 Liter Wasser pro Minute auf das Feuer. Dennoch hat das Feuer, was laut Feuerwehr zuerst im Haus ausbrach, auch auf die Werkstatt übergegriffen. Immer mehr Einsatzkräfte werden nach Sierksdorf alarmiert.

Zu Spitzenzeiten sind rund 120 Einsatzkräfte am Einsatzort in der Prof.-Haas-Straße. Die Atemschutztrupps können sich nur mühsam im dichten Rauch voran bewegen. „Der Einsatz wird sicherlich noch einige Stunden anhalten“, sagt Stephan Willert.

Bananenmuseum wurde 1991 gegründet

Das alles mit ansehen muss Inhaber Bernhard Stellmacher. Fassungslos steht er vor seinem Anwesen, dass er seit 1991 in liebevoller Kleinstarbeit aufgebaut hatte. Gerade war es wegen eines Umbaus geschlossen. Das Museum war ein Anlaufpunkt in der Gemeinde Sierksdorf.

Noch in der Brandnacht nahm die Kriminalpolizei ihre Arbeit auf. Es wurden erste Befragungen durchgeführt, Spuren gesichert und Fotos geschossen. Der Brandort wurde beschlagnahmt, um weitere Ermittlungen durchzuführen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Wieso das Feuer ausbrach und wie hoch die Schadensumme ist, ist noch völlig unklar. Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht.

Arne Jappe/RND