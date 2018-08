Kröpelin/Wismar

Innerhalb weniger Stunden hat es am Samstag auf der A20 zwischen Wismar und Rostock zwei schwere Unfälle mit Toten und Verletzten gegeben. Zwei Menschen starben dabei, 13 weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer. In beiden Fällen - bei Kröpelin (Landkreis Rostock) und bei Wismar - waren die Unfallverursacher deutlich zu schnell unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Rostock berichtete.

Großmutter und Enkelin aus Ostholstein starben

Bei Kröpelin fuhr eine angetrunkene Autofahrerin auf ein Stauende auf. In dem gerammten Wagen aus dem Kreis Ostholstein starben eine 63-jährige Frau und ihre 13 Jahre alte Enkelin. Der zehnjährige Bruder des Mädchens schwebe weiter in Lebensgefahr, hieß es am Sonntag. Die 43 Jahre alte Mutter der Kinder, die am Steuer saß, zog sich schwere Verletzungen zu.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf zwei weitere Autos geschoben. Die betrunkene Frau und sechs weitere Menschen - darunter eine Familie mit zwei Kleinkindern - wurden verletzt oder erlitten Schocks. Ein erster Test ergab, dass die Unfallverursacherin, deren Fahrzeug ein Segeberger Kennzeichen hatte, unter Alkoholeinfluss stand.

Kurz zuvor hatte es nur wenige Kilometer weiter östlich einen Zusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens mit Sachschaden gegeben. Deshalb könnte sich laut Polizei der Verkehr leicht gestaut haben. Die A20 war bei Kröpelin fast sechs Stunden lang gesperrt.

Weiterer schwerer Unfall wenig später

Wenige Stunden später wurden bei einem weiteren Unfall auf der A20 bei Wismar die Mitglieder einer vierköpfigen Familie schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher berichtete, hatte der Vater (43) beim Überholen und bei starkem Regen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen einen Brückenpfeiler geschleudert. Er, ein (10) Kind und ein knapp zwei Monate altes Baby sowie die Mutter (36) kamen ins Krankenhaus. Sie seien aber nicht in Lebensgefahr.

Weil vorbeifahrende Autofahrer Handyaufnahmen von dem Unfall bei Wismar anfertigten, leitete die Polizei mehrere Bußgeldverfahren ein. Die Autobahn war hier ebenfalls für mehrere Stunden in Richtung Rostock gesperrt.

Von dpa