Das Amtsgericht Eutin hat gegen einen 15 Jahre alten Einbrecher Haftbefehl erlassen. Der als Intensivtäter geltende 15-Jährige sitzt seit dem 7. Juni in der Justizvollzugsanstalt Neumünster in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.