Sierksdorf

Noch in diesem Jahr soll der weltweit höchste Freifallturm im Sierksdorfer Hansa-Park den Betrieb aufnehmen. Adrenalin-Junkies fiebern dem neuen Fahrgeschäft mit dem Namen „Highlander“ entgegen. Wann die Anlage eröffnet wird, ist unklar und hängt unter anderem vom Verlauf des Baus ab. Der Hansa-Park berichtet in seinem Baublog, einer Art Tagebuch im Internet, über den Fortschritt des Großprojekts. Dazu gehört auch ein vom Park-Team gemachtes Video.

Neben dem „Highlander“ beschäftigt Geschäftsführer Andreas Leicht die bereits 1979 hergestellte Achterbahn „Nessie“. Der Aluminiumbau war bislang unthematisiert und soll in Zukunft in eine schottisch anmutende Kulisse integriert werden. Dazu gehört ein Bahnhof im Stil von Eilean Donan Castle, eine Burg kurz vor der Isle of Skye, die zahlreiche Touristen aus aller Welt anlockt.

Die LN werden die Bauarbeiten weiter verfolgen und das Fahrgeschäft testen – sobald es läuft.

Sebastian Rosenkötter