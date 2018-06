Ein 15-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Gremersdorf im lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Junge am Donnerstag zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen in Richtung Bollbrügge unterwegs, als er beim Versuch, die Fahrbahn zu überqueren, von einem Auto erfasst wurde.