Klaustorf

Ein 45-jähriger Arbeiter ist am frühen Dienstagmorgen im Bereich der B 501 in Nähe der Ortschaft Klaustorf in einer Baugrube verschüttet worden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Gegen 7.52 Uhr waren die Einsatzkräfte zum Unfallort gerufen worden. Bei Baggerarbeiten waren die Seitenwände des Schachtes für Drainagerohre eingestürzt und hatten den Arbeiter verschüttet.

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Die Feuerwehr, die den Mann aus der Grube barg, konnte nur noch den Tod feststellen. Warum die Wände einstürzten und weitere Hinweise zur Unfallursache sind bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizeistelle Oldenburg hat einen Sachverständiger der zuständigen Berufsgenossenschaft Bau zum Unfallort bestellt. Für die Dauer der polizeilichen Ermittlungen musste die B 501 für etwa 90 Minuten komplett gesperrt werden.

Fabian Boerger